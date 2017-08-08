"Трактор" победил "Адмирал" в матче Кубка президента Казахстана по хоккею

ТАСС, 8 августа. Челябинский "Трактор" обыграл владивостокский "Адмирал" со счетом 3:0 в матче Кубка президента Казахстана по хоккею.

В составе "Трактора" отличились Максим Якуценя (10-я минута), Игорь Полыгалов (25), Линус Видель (35).

После трех матчей "Трактор" занимает третье место в турнирной таблице с четырьмя очками. "Адмирал" после двух игр идет пятым (2).

Обе команды проведут следующие матчи со швейцарским "Давосом". Игра "Адмирала" пройдет 9 августа, "Трактора" - 10-го числа.

Кубок президента Казахстана проводится с 2010 года. Четыре раза победителем турнира становился "Барыс", по разу - санкт-петербургский СКА, "Авангард" и новокузнецкий "Металлург". Соревнования проходят в один этап, команды играют между собой по круговой системе и распределяют места в зависимости от количества набранных очков. В нынешнем турнире участвуют "Барыс", "Нефтехимик", "Давос", "Авангард", "Адмирал" и "Трактор".