"Трактор" победил "Адмирал" в матче Кубка президента Казахстана по хоккею

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ТАСС, 8 августа. Челябинский "Трактор" обыграл владивостокский "Адмирал" со счетом 3:0 в матче Кубка президента Казахстана по хоккею.
В составе "Трактора" отличились Максим Якуценя (10-я минута), Игорь Полыгалов (25), Линус Видель (35).
После трех матчей "Трактор" занимает третье место в турнирной таблице с четырьмя очками. "Адмирал" после двух игр идет пятым (2).
Обе команды проведут следующие матчи со швейцарским "Давосом". Игра "Адмирала" пройдет 9 августа, "Трактора" - 10-го числа.
Кубок президента Казахстана проводится с 2010 года. Четыре раза победителем турнира становился "Барыс", по разу - санкт-петербургский СКА, "Авангард" и новокузнецкий "Металлург". Соревнования проходят в один этап, команды играют между собой по круговой системе и распределяют места в зависимости от количества набранных очков. В нынешнем турнире участвуют "Барыс", "Нефтехимик", "Давос", "Авангард", "Адмирал" и "Трактор".