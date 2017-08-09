Каррера: футболист "Спартака" Тимофеев получил серьезную травму в матче с "Арсеналом"

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Полузащитник "Спартака" Артем Тимофеев получил серьезную травму в домашнем матче чемпионата России по футболу с "Арсеналом". Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер красно-белых Массимо Каррера.
Встреча пятого тура чемпионата страны между "Спартаком" и тульским "Арсеналом" завершилась победой красно-белых со счетом 2:0. Голами отметились Квинси Промес (20-я минута) и Зе Луиш (85). Тимофеев, вышедший в стартовом составе, был заменен на 31-й минуте, игрок покинул поле на носилках.
"Думаю, У Тимофеева очень серьезная травма. Он повредил колено. Завтра узнаем подробности", - прокомментировал ситуацию Каррера.
В следующем матче 12 августа "Спартак" на выезде встретится с ЦСКА. "Арсенал" 14 августа на своем поле примет екатеринбургский "Урал".