Каррера: футболист "Спартака" Тимофеев получил серьезную травму в матче с "Арсеналом"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Полузащитник "Спартака" Артем Тимофеев получил серьезную травму в домашнем матче чемпионата России по футболу с "Арсеналом". Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

Встреча пятого тура чемпионата страны между "Спартаком" и тульским "Арсеналом" завершилась победой красно-белых со счетом 2:0. Голами отметились Квинси Промес (20-я минута) и Зе Луиш (85). Тимофеев, вышедший в стартовом составе, был заменен на 31-й минуте, игрок покинул поле на носилках.

"Думаю, У Тимофеева очень серьезная травма. Он повредил колено. Завтра узнаем подробности", - прокомментировал ситуацию Каррера.

В следующем матче 12 августа "Спартак" на выезде встретится с ЦСКА. "Арсенал" 14 августа на своем поле примет екатеринбургский "Урал".