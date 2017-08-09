Божович: "Арсенал" заслуженно проиграл "Спартаку", команда сыграла плохо

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. "Арсенал" не смог создать острых моментов у ворот "Спартака" и заслуженно проиграл в матче чемпионата России по футболу. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер тульской команды Миодраг Божович.
Встреча пятого тура чемпионата страны между "Спартаком" и "Арсеналом", прошедшая в Москве, завершилась победой красно-белых со счетом 2:0. Голами отметились Квинси Промес (20-я минута) и Зе Луиш (85).
"Спартак" был лучше и заслуженно выиграл, мы не создали остроту в атаке. Надо эту игру оставить позади и смотреть вперед. Моя команда не смогла сыграть хорошо, не получался контроль мяча, передачи вперед редко давали, больше играли назад и поперек. Сопернику в таких ситуациях проще", - поделился впечатлениями от встречи Божович.
В следующем матче 12 августа "Спартак" на выезде встретится с ЦСКА. "Арсенал" 14 августа на своем поле примет екатеринбургский "Урал".