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"Балтика" крупно проиграла "Енисею" в матче ФНЛ, потерпев первое поражение в сезоне

Спорт
9 августа, 22:19 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу клуба из Красноярска

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ТАСС, 9 августа. Красноярский "Енисей" со счетом 5:0 разгромил калининградскую "Балтику" в выездном матче седьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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В составе гостей дубли оформили Константин Гарбуз (61-я и 90-я минуты) и Андрей Козлов (79, 90). Также гол забил Давид Мильдзихов (71).

"Енисей" поднялся на третье место в таблице ФНЛ, набрав 15 очков в семи матчах. "Балтика" опустилась на четвертую позицию (14). "Балтика" потерпела первое поражение в нынешнем сезоне.

В следующем матче "Енисей" 13 августа на выезде сыграет с курским "Авангардом". "Балтика" на выезде в тот же день встретится с санкт-петербургским клубом "Зенит-2".

Результаты других матчей среды:

  • "Динамо" (Санкт-Петербург) - "Олимпиец" (Нижний Новгород) - 3:1
  • "Сибирь" (Новосибирск) - "Кубань" (Краснодар) - 2:0
  • "Томь" - "Волгарь" (Астрахань) - 2:1
  • "Шинник" (Ярославль) - "Крылья Советов" (Самара) - 2:3
  • "Оренбург" - "Ротор" (Волгоград) - 2:2
  • "Тамбов" - "Факел" (Воронеж) - 1:0
  • "Тюмень" - "Луч-Энергия" (Владивосток) - 1:2
  • "Химки" - "Авангард" - 1:1.
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