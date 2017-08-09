"Балтика" крупно проиграла "Енисею" в матче ФНЛ, потерпев первое поражение в сезоне

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ТАСС, 9 августа. Красноярский "Енисей" со счетом 5:0 разгромил калининградскую "Балтику" в выездном матче седьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
В составе гостей дубли оформили Константин Гарбуз (61-я и 90-я минуты) и Андрей Козлов (79, 90). Также гол забил Давид Мильдзихов (71).
"Енисей" поднялся на третье место в таблице ФНЛ, набрав 15 очков в семи матчах. "Балтика" опустилась на четвертую позицию (14). "Балтика" потерпела первое поражение в нынешнем сезоне.
В следующем матче "Енисей" 13 августа на выезде сыграет с курским "Авангардом". "Балтика" на выезде в тот же день встретится с санкт-петербургским клубом "Зенит-2".