Арбитр Кирилл Левников переведен в ФНЛ на несколько матчей

Шубенков вышел в полуфинал ЧМ по легкой атлетике в беге на 110 метров с барьерамиСпорт 6 августа, 15:49
Лямин и Красильников завоевали бронзовые медали ЧМ по пляжному волейболуСпорт 6 августа, 15:37
Арбитр Кирилл Левников переведен в ФНЛ на несколько матчейСпорт 6 августа, 15:32
Сборная Канады по хоккею обыграла "Сочи" в матче предсезонного турнираСпорт 6 августа, 15:28
Глава IAAF заявил, что победа Гэтлина - не идеальный сценарий финала ЧМ в беге на 100 мСпорт 6 августа, 15:26
Кениец Кируи завоевал золото в марафоне на чемпионате мира по легкой атлетикеСпорт 6 августа, 15:12
Сборная России по баскетболу проиграла команде Израиля в товарищеском матчеСпорт 6 августа, 15:08
Мудров: технические ошибки в выполнении прыжков не позволили выйти в финал ЧМСпорт 6 августа, 14:52
Международная федерация будет развивать снежный волейбол для его включения в ОлимпиадуСпорт 6 августа, 14:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Арбитр Кирилл Левников в связи с неудачным судейством в матче третьего тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между ЦСКА и "СКА-Хабаровском" (2:0) на несколько игр переведен в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Об этом ТАСС рассказал заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что 33-летний Левников получил за качество судейства в матче 7,4 балла (равносильно "единице" по пятибалльной системе) и в ближайшие месяцы будет обслуживать только матчи ФНЛ.
"Кирилл Левников получил отрицательную оценку. Существует ротация, согласно которой в случае, если арбитр получает оценку ниже 7,6 балла, а у Левникова - 7,4, он на несколько игр переводится в категорию ниже. Левников отсудит две-три игры в ФНЛ на хорошем уровне, после чего вернется. Это делается в воспитательных целях, тут нет никакого подвоха, это рабочий момент", - сказал Егоров.