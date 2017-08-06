Арбитр Кирилл Левников переведен в ФНЛ на несколько матчей

МОСКВА, 6 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Арбитр Кирилл Левников в связи с неудачным судейством в матче третьего тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между ЦСКА и "СКА-Хабаровском" (2:0) на несколько игр переведен в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Об этом ТАСС рассказал заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что 33-летний Левников получил за качество судейства в матче 7,4 балла (равносильно "единице" по пятибалльной системе) и в ближайшие месяцы будет обслуживать только матчи ФНЛ.

"Кирилл Левников получил отрицательную оценку. Существует ротация, согласно которой в случае, если арбитр получает оценку ниже 7,6 балла, а у Левникова - 7,4, он на несколько игр переводится в категорию ниже. Левников отсудит две-три игры в ФНЛ на хорошем уровне, после чего вернется. Это делается в воспитательных целях, тут нет никакого подвоха, это рабочий момент", - сказал Егоров.