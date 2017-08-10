Макарова победила Конту во втором круге турнира WTA в Торонто

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ТАСС, 10 августа. Россиянка Екатерина Макарова обыграла британку Йоханну Конту в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в канадском Торонто (призовой фонд - $2,4 млн).
29-летняя россиянка победила соперницу, "посеянную" под седьмым номером, со счетом 5:7, 7:6 (7:4), 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 27 минут.
В третьем круге Макарова встретится с представительницей Чехии Люси Шафаржовой.
Турнир в Торонто завершится 14 августа. Действующей победительницей является румынка Симона Халеп.