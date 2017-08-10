Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.08:
$ 59.96
€ 70.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Макарова победила Конту во втором круге турнира WTA в Торонто

Спорт
10 августа, 3:13 UTC+3 ТАСС

Россиянка обыграла британку, "посеянную" под седьмым номером, в трех сетах

Поделиться
Материал из 1 страницы
Екатерина Макарова

Екатерина Макарова

© AP Photo/Petr David Josek

ТАСС, 10 августа. Россиянка Екатерина Макарова обыграла британку Йоханну Конту в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в канадском Торонто (призовой фонд - $2,4 млн).

29-летняя россиянка победила соперницу, "посеянную" под седьмым номером, со счетом 5:7, 7:6 (7:4), 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 27 минут.

В третьем круге Макарова встретится с представительницей Чехии Люси Шафаржовой.

Турнир в Торонто завершится 14 августа. Действующей победительницей является румынка Симона Халеп.

Смотрите также

Маррей снялся с теннисного турнира в Цинциннати и потеряет первую строчку в рейтинге ATP

Александрова проиграла Возняцки во втором круге турнира WTA в Торонто

Касаткина проиграла Свитолиной во втором круге турнира WTA в Торонто

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки "Спартака" Квинси Промес и Марио Пашалич (слева направо)
16
"Спартак" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу
14
Олимпийская сборная России по хоккею выиграла предсезонный турнир в Сочи
16
"Реал" победил "Манчестер Юнайтед" и второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Самолет ВКС РФ совершил наблюдательный полет над ЦРУ, Пентагоном и Белым домом
2
Новак поручил подготовить в Крыму дизель-генераторы для покрытия дефицита электроэнергии
3
КНДР планирует запустить ракеты, которые пролетят над Японией в сторону американской базы
4
Около Белого дома появилась большая надувная курица с прической Трампа
5
В районе строительства Крымского моста сняты ограничения судоходства
6
СМИ: в Саудовской Аравии умер 26-летний принц
7
В Керченском проливе протестировали плавучую систему для перевозки арок Крымского моста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама