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Павлюченкова в паре с Младенович не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Торонто

Спорт
10 августа, 5:15 UTC+3 ТАСС

Они проиграли канадкам Бьянке Андрееску и Карсон Бранстин

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ТАСС, 10 августа. Россиянка Анастасия Павлюченкова и француженка Кристина Младенович проиграли канадкам Бьянке Андрееску и Карсон Бранстин в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто.

Встреча продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счетом 7:5, 2:6, 10:8.

Во втором круге канадки встретятся российской парой Екатерина Макарова/Елена Веснина.

Турнир в Торонто завершится 14 августа.

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