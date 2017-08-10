Павлюченкова в паре с Младенович не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Торонто

Sky: Жан-Клод Юнкер потратил более €26 тыс. на перелет из Брюсселя в РимОбщество 10 августа, 6:08
Около 900 жилых домов остаются подтоплеными в ПриморьеПроисшествия 10 августа, 5:34
МИД Греции обвинил во лжи газету Financial TimesМеждународная панорама 10 августа, 5:02
Куба отвергла причастность к инцидентам с американскими дипломатами в ГаванеМеждународная панорама 10 августа, 4:43
CNN: сотрудники посольства США на Кубе подверглись "акустическим атакам"Международная панорама 10 августа, 4:06
СМИ: Пентагон подготовил план бомбардировок 20 объектов КНДРМеждународная панорама 10 августа, 3:23
Макарова победила Конту во втором круге турнира WTA в ТоронтоСпорт 10 августа, 3:13
Самолет ВКС РФ совершил наблюдательный полет над ЦРУ, Пентагоном и Белым домомАрмия и ОПК 10 августа, 2:57
КНДР планирует запустить ракеты, которые пролетят над Японией в сторону американской базыМеждународная панорама 10 августа, 2:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 10 августа. Россиянка Анастасия Павлюченкова и француженка Кристина Младенович проиграли канадкам Бьянке Андрееску и Карсон Бранстин в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто.
Встреча продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счетом 7:5, 2:6, 10:8.
Во втором круге канадки встретятся российской парой Екатерина Макарова/Елена Веснина.
Турнир в Торонто завершится 14 августа.