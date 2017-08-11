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Гулиев: отсутствие Болта упростило задачу победить в беге на 200 м на чемпионате мира

Спорт
11 августа, 2:25 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 11, августа. /ТАСС

Новый чемпион мира считает, что ямайский спринтер имел все шансы выиграть 200-метровку в Лондоне

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ЛОНДОН, 11 августа. /ТАСС/. Чемпион мира в беге на 200 метров азербайджанец Рамиль Гулиев, представляющий Турцию, считает, что отсутствие ямайского спринтера Усэйна Болта среди соперников по финалу упростило задачу прийти к финишу первым. Об этом Гулиев рассказал журналистам.

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Гулиев показал результат 20,09 секунды. Второе место занял южноафриканец Вайде Ван Никерк (20,11). Бронзу завоевал тринидадец Джерим Ричардс (20,11). Многократный чемпион мира и Олимпийских игр на дистанциях 100 и 200 метров Болт, который завершит карьеру после мирового первенства, решил в Лондоне пропустить 200-метровку, а на дистанции вдвое короче занял в финале третье место.

"Без Болта, конечно, было проще выиграть 200-метровку, - признался Гулиев. - Я думаю, если бы Усэйн бежал, он бы выиграл при условии хорошей готовности. Но для каждого приходит пора уходить из спорта, и сейчас пришло его время".

"Смешанные чувства после ухода Болта. С одной стороны, жалко, что он уходит, с другой стороны, у других появляется шанс стать лучшими. Хотя сейчас нет человека, который смог бы занять трон, где долгое время восседал Усэйн Болт. Но со временем все может измениться", - считает новый чемпион мира.

27-летний Гулиев впервые в карьере стал чемпионом мира. До этого его высшим достижением в спорте являлось серебро на чемпионате Европы на дистанции 200 метров. До 2011 года Гулиев выступал за Азербайджан, уроженцем которого он является, с апреля 2011 года бегун представляет Турцию.

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