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Шляхтин: Клишина долго шла к медали чемпионата мира в прыжках в длину

Спорт
11 августа, 23:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Клишина стала вторым медалистом мирового первенства 2017 года среди российских спортсменов, ранее серебро в беге на 110 метров с барьерами завоевал Сергей Шубенков

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Дмитрий Шляхтин

Дмитрий Шляхтин

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Путь российской легкоатлетки Дарьи Клишиной к медали чемпионата мира в прыжках в длину получился длинным и непростым. Такое мнение ТАСС высказал президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

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Клишина, выступавшая на чемпионате мира в Лондоне под нейтральным флагом, в лучшей попытке прыгнула на семь метров, показав свой лучший результат в сезоне. Первой стала олимпийская чемпионка 2012 года американка Бриттни Риз (7,02).

"Клишина преодолела много трудностей, прошла через травму, восстановилась и показала результат, близкий к ее рекорду. Я ее давно знаю, она долго шла к этой медали. Карьера у нее складывалась по синусоиде. Сегодня у нее все получилась, она молодец, я ее поздравляю", - сказал Шляхтин.

26-летняя спортсменка тренируется в группе американского специалиста Лорена Сигрейва. "Если она сумела завоевать медаль, стать серебряным призером чемпионата мира, то сложно найти более правильное направление [развития ее карьеры]", - отметил он.

Клишина стала вторым медалистом мирового первенства 2017 года среди российских спортсменов. Ранее серебро в беге на 110 метров с барьерами завоевал Сергей Шубенков.

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