Шляхтин: Клишина долго шла к медали чемпионата мира в прыжках в длину

Жуков назвал серебро Клишиной в прыжках в длину на ЧМ замечательным достижениемСпорт 11 августа, 23:05
Шляхтин: Клишина долго шла к медали чемпионата мира в прыжках в длинуСпорт 11 августа, 23:03
Мутко: Клишина после серебра ЧМ вошла в элиту прыжков в длинуСпорт 11 августа, 22:54
Арнольд Шварценеггер подтвердил свое участие в шестом "Терминаторе"Культура 11 августа, 22:49
Россиянка Клишина завоевала серебро ЧМ в Лондоне в прыжках в длинуСпорт 11 августа, 22:37
Городской совет Лос-Анджелеса одобрил соглашение с МОК о проведении Игр-2028Спорт 11 августа, 22:20
Хакер Гуччифер заявил, что от его имени действуют ЦРУ и АНБ СШАМеждународная панорама 11 августа, 22:01
Евросоюз 14 августа созывает встречу для обсуждения новых санкций против КНДРМеждународная панорама 11 августа, 21:52
Морозов победил на дистанциях 100 м комплексом и 50 м кролем на этапе КМ в ЭйндховенеСпорт 11 августа, 21:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Путь российской легкоатлетки Дарьи Клишиной к медали чемпионата мира в прыжках в длину получился длинным и непростым. Такое мнение ТАСС высказал президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.
Клишина, выступавшая на чемпионате мира в Лондоне под нейтральным флагом, в лучшей попытке прыгнула на семь метров, показав свой лучший результат в сезоне. Первой стала олимпийская чемпионка 2012 года американка Бриттни Риз (7,02).
"Клишина преодолела много трудностей, прошла через травму, восстановилась и показала результат, близкий к ее рекорду. Я ее давно знаю, она долго шла к этой медали. Карьера у нее складывалась по синусоиде. Сегодня у нее все получилась, она молодец, я ее поздравляю", - сказал Шляхтин.
26-летняя спортсменка тренируется в группе американского специалиста Лорена Сигрейва. "Если она сумела завоевать медаль, стать серебряным призером чемпионата мира, то сложно найти более правильное направление [развития ее карьеры]", - отметил он.
Клишина стала вторым медалистом мирового первенства 2017 года среди российских спортсменов. Ранее серебро в беге на 110 метров с барьерами завоевал Сергей Шубенков.