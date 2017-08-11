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Колобков: Клишина показала настоящий характер в финале ЧМ по легкой атлетике

Спорт
11 августа, 23:24 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

По словам министра спорта РФ, россиянка показала всем, что не теряла времени зря, а готовилась к старту, и смогла принести сборной и всей стране вторую долгожданную награду чемпионата мира в Лондоне

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Павел Колобков

Павел Колобков

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина показала настоящий характер, завоевав серебро чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

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В пятницу Клишина, выступающая на чемпионате мира в статусе нейтрального спортсмена, завоевала серебряную медаль с результатом 7,00 м. Первой стала олимпийская чемпионка 2012 года американка Бриттни Риз (7,02).

"Медаль Клишиной - это несомненный успех, поздравляю, смогла добиться награды для российской сборной, несмотря на нервы, на ответственность, на серьезнейшую конкуренцию, - сказал Колобков. - Мы все ждали этой медали и верили в нее, то, что Клишина лидировала в квалификации, я уже считаю малой победой. С такими соперницами это было очень непросто, мало того, она смогла улучшить собственное достижение, показав настоящий характер, Клишина показала всем - она, как и вся сборная России по легкой атлетике, не теряла времени зря. Готовилась к старту, и смогла принести сборной, всем нам, всей стране вторую долгожданную награду чемпионата".

Клишина стала вторым медалистом мирового первенства 2017 года среди российских спортсменов. Ранее серебро в беге на 110 метров с барьерами завоевал Сергей Шубенков.

Чемпионат мира завершится 13 августа.

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