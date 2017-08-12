Сигрейв: результат Клишиной ничуть не удивил, она была готова завоевать медаль ЧМ

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МОСКВА, 12 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская легкоатлетка Дарья Клишина на чемпионате мира в Лондоне реализовала свой потенциал, завоеванная ею серебряная медаль в прыжках в длину сюрпризом не стала. Об этом ТАСС заявил тренер спортсменки Лорен Сигрейв.
Клишина, выступавшая на чемпионате мира под нейтральным флагом, в лучшей попытке прыгнула на семь метров, показав свой лучший результат в сезоне. Первой стала олимпийская чемпионка 2012 года американка Бриттни Риз (7,02).
"Нет, мы абсолютно не удивлены этому результату. В этом году она прыгала очень хорошо. Иногда ей немного не везло, но у нас было несколько недель на подготовку на сборах, она сумела сделать серьезный прогресс в своих результатах", - сказал Сигрейв.
"В третьем прыжке у нее был небольшой заступ, что, возможно, помешало ей показать еще более высокий результат. Однако в целом она сумела великолепно выполнить свою работу, в нужный момент показала нужный результат и сохранила серебряную медаль", - добавил он.
Специалист отметил, что спортсменка сейчас находится в отличной форме и на оставшихся трех стартах летнего сезона она также способна показать высокие результаты. "Я ожидаю от нее впечатляющего выступления", - сказал Сигрейв.
Следующим турниром после чемпионата мира для Клишиной станет старт в Сопоте, который состоится 16 августа. 27 августа она выступит на этапе Мирового вызова в Берлине, 1 сентября - в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе.