Серебряному призеру ЧМ-2017 Клишиной было очень важно прыгнуть на семь метров

ЛОНДОН, 12 августа. /ТАСС/. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, ставшая впервые в своей карьере серебряной медалисткой чемпионата мира по легкой атлетике, в беседе с журналистами призналась, что ей было очень важно преодолеть семиметровую отметку.

Клишина завоевала серебро с лучшим для себя результатом в сезоне - 7 метров. Первой стала олимпийская чемпионка 2012 года американка Бриттни Риз (7,02). В предыдущий раз Клишиной на соревнованиях на открытом воздухе удавалось прыгнуть на семь метров летом 2011 года (7,05) на молодежном чемпионате Европы.

"Для меня очень принципиально было сегодня прыгнуть на семь метров, потому что многие сетовали на то, что я очень давно не преодолевала семиметровую отметку, - призналась Клишина. - Хотя я совершала прыжки в районе 6,90. Но семь метров для женских прыжков является неким гроссмейстерским рубежом".

На вопрос одного из российских журналистов о том, в курсе ли она, что многие в России считают и пишут, что все дальние прыжки у Дарьи остались позади, Клишина ответила: "После своего олимпийского опыта я вообще ничего не читаю, а комментарии в соцсетях игнорирую, как и новости. После этого мне стало легче жить. Тот опыт меня научил многому, поэтому сейчас я просто спокойно готовилась к чемпионату мира и была сфокусирована на выполнении своей первостепенной задачи, не отвлекаясь на постороннее".

"Мне пришлось прожить тот постолимпийский опыт. У меня была поддержка моей команды, но не было никакой другой поддержки. Сейчас я надеюсь, что люди также теперь радуются моей медали и наградам Сергея Шубенкова и Валеры Пронкина", - призналась спортсменка.