"Ливерпуль" и "Уотфорд" сыграли вничью в первом туре чемпионата Англии

ТАСС, 12 августа. "Ливерпуль" сыграл вничью с "Уотфордом" со счетом 3:3 в гостевом матче первого тура чемпионата Англии по футболу.

В составе гостей отличились Садио Мане (29), Роберто Фирмино (55, с пенальти) и Мохамед Салах (57). У хозяев голы забили Стефано Окака Чука (8), Абдулайе Дукуре (32) и Мигель Бритос (90).

В следующем туре "Ливерпуль" дома сыграет против "Кристал Пэлас" 19 августа, "Уотфорд" в тот же день в гостях встретится с "Борнмутом".