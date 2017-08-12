"Ливерпуль" и "Уотфорд" сыграли вничью в первом туре чемпионата Англии

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ТАСС, 12 августа. "Ливерпуль" сыграл вничью с "Уотфордом" со счетом 3:3 в гостевом матче первого тура чемпионата Англии по футболу.
В составе гостей отличились Садио Мане (29), Роберто Фирмино (55, с пенальти) и Мохамед Салах (57). У хозяев голы забили Стефано Окака Чука (8), Абдулайе Дукуре (32) и Мигель Бритос (90).
В следующем туре "Ливерпуль" дома сыграет против "Кристал Пэлас" 19 августа, "Уотфорд" в тот же день в гостях встретится с "Борнмутом".