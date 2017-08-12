Юношеская сборная России по хоккею заняла четвертое место на Мемориале Ивана Глинки

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ТАСС, 12 августа. Юношеская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) проиграла сборной Швеции со счетом 3:4 в овертайме матча за третье место на Мемориале Ивана Глинки, который проходил в Чехии и Словакии.
В составе российской сборной дубль оформил Егор Соколов (1-я и 28-я минуты), также шайбу забросил Дмитрий Завгородний (60). У победителей отличились Джонатан Берггрен (50), Адам Боквист (53), Филип Халландер (57). На пятой минуте овертайма победу шведам принес Якуб Олофссон.
Победителем турнира стали канадцы. В финале они обыграли чехов со счетом 4:1.
Мемориал Ивана Глинки - ежегодный турнир среди юношеских сборных, который проводится с 1991 года. Сборная России дважды побеждала на турнире (1993, 1995).