Юношеская сборная России по хоккею заняла четвертое место на Мемориале Ивана Глинки

ТАСС, 12 августа. Юношеская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) проиграла сборной Швеции со счетом 3:4 в овертайме матча за третье место на Мемориале Ивана Глинки, который проходил в Чехии и Словакии.

В составе российской сборной дубль оформил Егор Соколов (1-я и 28-я минуты), также шайбу забросил Дмитрий Завгородний (60). У победителей отличились Джонатан Берггрен (50), Адам Боквист (53), Филип Халландер (57). На пятой минуте овертайма победу шведам принес Якуб Олофссон.

Победителем турнира стали канадцы. В финале они обыграли чехов со счетом 4:1.

Мемориал Ивана Глинки - ежегодный турнир среди юношеских сборных, который проводится с 1991 года. Сборная России дважды побеждала на турнире (1993, 1995).