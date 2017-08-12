Футболист Жулиано подписал контракт с "Фенербахче" на четыре года

ТАСС, 12 августа. Бразильский полузащитник российский футбольного клуба "Зенит" Жулиано подписал контракт с турецким "Фенербахче" на четыре года. Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Ранее турецкий портал Fanatik сообщал, что "Фенербахче" арендует 27-летнего бразильца на один сезон за €1 млн. Также клуб будет обладать правом выкупа игрока за €6 млн. Однако "Фенербахче" объявил о подписании контракта с игроком на четыре сезона, иные подробности сделки не сообщаются.

Жулиано перешел в "Зенит" из бразильского "Гремио" в июле 2016 года. За "Зенит" полузащитник провел 42 матча, забил 17 голов и сделал 13 голевых передач. Жулиано стал лучшим игроком Лиги Европы-2016/17 по системе "гол+пас" (8 +6).