Власти Москвы намерены завершить благоустройство территории парка в "Лужниках" к сентябрюСпорт 12 августа, 15:38
Футболист "Зенита" Жулиано прошел медосмотр для перехода в "Фенербахче"Спорт 12 августа, 15:12
Сборная России по баскетболу победила команду Германии в товарищеском матчеСпорт 12 августа, 14:56
Хоккеист "Динамо" Анисин восстановится к концу сентября, Казионов - через два-три дняСпорт 12 августа, 14:35
В "Лужниках" проходит праздник, посвященный Всероссийскому дню физкультурникаСпорт 12 августа, 14:14
Меркель выступила против полного запрета на дизельные автомобилиЭкономика и бизнес 12 августа, 14:04
Фестиваль авиации в парке "Патриот". ВидеотрансляцияАрмия и ОПК 12 августа, 14:00
Бывший абсолютный чемпион мира Холифилд дебютирует в качестве промоутера 9 сентября в СШАСпорт 12 августа, 13:41
Тренер: отсутствие личного врача на ЧМ могло стать причиной травмы десятиборца ШкуреневаСпорт 12 августа, 13:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 12 августа. Бразильский полузащитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Жулиано прошел медосмотр в одной из турецких клиник для перехода в "Фенербахче". Об этом сообщает пресс-служба стамбульского клуба.
Giuliano Victor De Paula Stadımızı Gezdi | https://t.co/3RCqjTXQ8v pic.twitter.com/EDovwRtuPJ— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 12 августа 2017 г.
Ранее турецкий портал Fanatik сообщил, что "Фенербахче" арендует 27-летнего бразильца на один сезон за €1 млн. Также клуб будет обладать правом выкупа игрока за €6 млн.
Жулиано перешел в "Зенит" из бразильского "Гремио" в июле 2016 года. За российский клуб полузащитник провел 42 матча, забил 17 голов и сделал 13 голевых передач. Жулиано стал лучшим игроком Лиги Европы-2016/17 по системе гол+пас (8+6).