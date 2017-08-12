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Футболист "Зенита" Жулиано прошел медосмотр для перехода в "Фенербахче"

Спорт
12 августа, 15:12 UTC+3 ТАСС

Ранее турецкий портал Fanatik сообщил, что "Фенербахче" арендует 27-летнего бразильца на один сезон за €1 млн

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Жулиано

Жулиано

© Вячеслав Евдокимов/"Зенит"/ТАСС

ТАСС, 12 августа. Бразильский полузащитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Жулиано прошел медосмотр в одной из турецких клиник для перехода в "Фенербахче". Об этом сообщает пресс-служба стамбульского клуба.

Ранее турецкий портал Fanatik сообщил, что "Фенербахче" арендует 27-летнего бразильца на один сезон за €1 млн. Также клуб будет обладать правом выкупа игрока за €6 млн.

Жулиано перешел в "Зенит" из бразильского "Гремио" в июле 2016 года. За российский клуб полузащитник провел 42 матча, забил 17 голов и сделал 13 голевых передач. Жулиано стал лучшим игроком Лиги Европы-2016/17 по системе гол+пас (8+6).

Смотрите также

"Фенербахче" ведет переговоры с "Зенитом" об аренде футболиста Жулиано

Жулиано сообщил, что "Зенит" готов продать его за те же деньги, за которые покупал

СМИ: футболист Жулиано сообщил руководству "Зенита" о желании покинуть клуб

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