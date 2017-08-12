Футболист "Зенита" Жулиано прошел медосмотр для перехода в "Фенербахче"

ТАСС, 12 августа. Бразильский полузащитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Жулиано прошел медосмотр в одной из турецких клиник для перехода в "Фенербахче". Об этом сообщает пресс-служба стамбульского клуба.

Giuliano Victor De Paula Stadımızı Gezdi | https://t.co/3RCqjTXQ8v pic.twitter.com/EDovwRtuPJ — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 12 августа 2017 г.

Ранее турецкий портал Fanatik сообщил, что "Фенербахче" арендует 27-летнего бразильца на один сезон за €1 млн. Также клуб будет обладать правом выкупа игрока за €6 млн.

Жулиано перешел в "Зенит" из бразильского "Гремио" в июле 2016 года. За российский клуб полузащитник провел 42 матча, забил 17 голов и сделал 13 голевых передач. Жулиано стал лучшим игроком Лиги Европы-2016/17 по системе гол+пас (8+6).