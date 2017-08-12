"Зенит" объявил о переходе футболиста Жулиано в "Фенербахче"

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ТАСС, 12 августа. Бразильский полузащитник российский футбольного клуба "Зенит" Жулиано перешел в турецкий "Фенербахче". Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.
"Зенит" благодарит Жулиано за невероятную самоотдачу, пользу, принесенную команде, и желает новых успехов", - говорится в сообщении.
Ранее турецкий портал Fanatik сообщал, что "Фенербахче" арендует 27-летнего бразильца на один сезон за €1 млн. Также клуб будет обладать правом выкупа игрока за €6 млн.
Жулиано перешел в "Зенит" из бразильского "Гремио" в июле 2016 года. За "Зенит" полузащитник провел 42 матча, забил 17 голов и сделал 13 голевых передач. Жулиано стал лучшим игроком Лиги Европы-2016/17 по системе "гол+пас" (8 +6).