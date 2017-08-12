Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Зенит" объявил о переходе футболиста Жулиано в "Фенербахче"

Спорт
12 августа, 19:35 UTC+3 ТАСС

Ранее турецкий портал Fanatik сообщал, что "Фенербахче" арендует 27-летнего бразильца на один сезон за €1 млн

Поделиться
Материал из 1 страницы
Жулиано

Жулиано

© Вячеслав Евдокимов/"Зенит"

ТАСС, 12 августа. Бразильский полузащитник российский футбольного клуба "Зенит" Жулиано перешел в турецкий "Фенербахче". Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

"Зенит" благодарит Жулиано за невероятную самоотдачу, пользу, принесенную команде, и желает новых успехов", - говорится в сообщении.

Ранее турецкий портал Fanatik сообщал, что "Фенербахче" арендует 27-летнего бразильца на один сезон за €1 млн. Также клуб будет обладать правом выкупа игрока за €6 млн.

Жулиано перешел в "Зенит" из бразильского "Гремио" в июле 2016 года. За "Зенит" полузащитник провел 42 матча, забил 17 голов и сделал 13 голевых передач. Жулиано стал лучшим игроком Лиги Европы-2016/17 по системе "гол+пас" (8 +6).

Смотрите также

Футболист "Зенита" Жулиано прошел медосмотр для перехода в "Фенербахче"

"Фенербахче" ведет переговоры с "Зенитом" об аренде футболиста Жулиано

Жулиано сообщил, что "Зенит" готов продать его за те же деньги, за которые покупал

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты ЦСКА
16
ЦСКА одержал волевую победу над "Спартаком" в матче чемпионата России
Игроки "Спартака" Квинси Промес и Марио Пашалич (слева направо)
16
"Спартак" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу
14
Олимпийская сборная России по хоккею выиграла предсезонный турнир в Сочи
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер народный артист России Виктор Смирнов
2
Меркель выступила против полного запрета на дизельные автомобили
3
В ночь на воскресенье в Москве можно будет увидеть звездопад Персеиды
4
В России начнут готовить военных летчиц
5
Больше 250 фур скопилось на российско-литовской границе в Калининградской области
6
В центре Ростова-на-Дону потушен крупный пожар
7
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама