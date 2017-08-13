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Партнеры Болта по команде обвинили организаторов ЧМ в долгом ожидании забега

Спорт
13 августа, 10:29 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 13, августа. /ТАСС

По мнению спортсменов, из-за долгого ожидания выхода на старт Усэйн Болт "остыл", что стало причиной его травмы

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Сборная Ямайки в эстафете 4х100 м

Сборная Ямайки в эстафете 4х100 м

© EPA/DIEGO AZUBEL

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Партнеры Усэйна Болта по сборной Ямайки обвинили организаторов чемпионата мира по легкой атлетике, в том что они были вынуждены слишком долго ждать выхода на эстафету после разминки. Об этом сообщает Mirror.

Мужская сборная Ямайки в составе Омара Маклеода, Джулиана Форта, Йохана Блэйка и Болта не смогла финишировать в эстафете 4х100 м. Болт, бежавший на заключительном этапе, получил травму и упал на дорожку во время прохождения своего отрезка дистанции. Позднее выяснилось, что Болт остановился из-за судороги в левом бедре.

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"Мы ждали забега около 45 минут, - сказал Маклеод. - Мне кажется, у них прошло еще три медальные церемонии до того, как мы вышли".

Блэйк также считает, что ожидание было слишком долгим. "Нас долго держали в комнате вызова, - сказал Блэйк. - Усэйн сказал мне, что это сумасшествие. Мы разогрелись и ждали, еще раз разогрелись и снова ждали. Усэйн просто "остыл".

Ранее Болт объявил, что чемпионат мира 2017 года станет его последним турниром в карьере. Предыдущий раз ямайские спринтеры проигрывали в данном виде на мировом первенстве 2007 года, завоевав серебряные медали. Болт является восьмикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира, также в его активе два серебра и бронза мировых первенств. Ямаец - единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 м и 200 м на трех Олимпиадах подряд (в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро), также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19).

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