Руководство ФК "Анжи" приняло отставку главного тренера команды Григоряна

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ТАСС, 13 августа. Руководство махачкалинского футбольного клуба "Анжи" приняло решение удовлетворить прошение главного тренера команды Александра Григоряна об отставке. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
В субботу "Анжи" в матче шестого тура чемпионата России на своем поле уступил московскому "Динамо" со счетом 1:3. После игры в эфире телеканала "Наш футбол" Григорян заявил, что подал в отставку с поста главного тренера махачкалинской команды.
"Александр Витальевич принял предложение возглавить "Анжи" в непростой для команды момент, - говорится в сообщении на сайте "Анжи". - За короткое время в середине чемпионата ему пришлось создать и сплотить новый коллектив игроков. Конечно же он отдавал себе отчет, что будет тяжело и непросто. Руководство клуба благодарно Григоряну за то, что он справился с поставленной задачей - сохранение прописки в премьер-лиге".
Григорян возглавил "Анжи" 5 января, сменив чеха Павла Врбу. Команда по итогам прошлого сезона чемпионата России финишировала на 12-м месте. В шести матчах нынешнего сезона "Анжи" набрал три очка и занимает 14-е место в турнирной таблице.
До "Анжи" Григорян был главным тренером клуба "СКА-Хабаровск", выступавшим в Футбольной национальной лиге. Под его руководством команда дошла до 1/8 финала Кубка России. Ранее специалист работал в женском футболе, став четырехкратным чемпионом и обладателем Кубка России, в 2009 году с пермской "Звездой-2005" вышел в финал женской Лиги чемпионов. В 2014 году с "Лучом-Энергией" выиграл Кубок ФНЛ.