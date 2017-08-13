Руководство ФК "Анжи" приняло отставку главного тренера команды Григоряна

ТАСС, 13 августа. Руководство махачкалинского футбольного клуба "Анжи" приняло решение удовлетворить прошение главного тренера команды Александра Григоряна об отставке. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

В субботу "Анжи" в матче шестого тура чемпионата России на своем поле уступил московскому "Динамо" со счетом 1:3. После игры в эфире телеканала "Наш футбол" Григорян заявил, что подал в отставку с поста главного тренера махачкалинской команды.

"Александр Витальевич принял предложение возглавить "Анжи" в непростой для команды момент, - говорится в сообщении на сайте "Анжи". - За короткое время в середине чемпионата ему пришлось создать и сплотить новый коллектив игроков. Конечно же он отдавал себе отчет, что будет тяжело и непросто. Руководство клуба благодарно Григоряну за то, что он справился с поставленной задачей - сохранение прописки в премьер-лиге".

Григорян возглавил "Анжи" 5 января, сменив чеха Павла Врбу. Команда по итогам прошлого сезона чемпионата России финишировала на 12-м месте. В шести матчах нынешнего сезона "Анжи" набрал три очка и занимает 14-е место в турнирной таблице.

До "Анжи" Григорян был главным тренером клуба "СКА-Хабаровск", выступавшим в Футбольной национальной лиге. Под его руководством команда дошла до 1/8 финала Кубка России. Ранее специалист работал в женском футболе, став четырехкратным чемпионом и обладателем Кубка России, в 2009 году с пермской "Звездой-2005" вышел в финал женской Лиги чемпионов. В 2014 году с "Лучом-Энергией" выиграл Кубок ФНЛ.