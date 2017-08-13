Представитель Афанасьевой: спортсменка была способна завоевать медаль ЧМ в ходьбе на 20 км

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ЛОНДОН, 13 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Россиянка Клавдия Афанасьева, специализирующаяся в спортивной ходьбе на 20 км, на чемпионате мира в Лондоне была способна завоевать медаль. Такое мнение журналистам высказал представитель нейтральных ходоков на мировом первенстве Марис Петерсон.
Афанасьева, выступающая под нейтральным флагом, в воскресенье была дисквалифицирована во время прохождения дистанции. Она получила третье предупреждение после часа ходьбы.
"Клавдия с первых метров шла в лидирующей группе, она сражалась на этом чемпионате за призовое место, - отметил Петерсон. - Потенциально Афанасьева была готова стать здесь медалисткой. Но, к сожалению, у нее есть определенные технические проблемы. Это все будет учтено, я передам информацию о ее выступлении ее тренерам".
"По окончании соревнований я пообщаюсь со своим коллегой из международного судейского корпуса. Когда получу судейский протокол, то могу более точно рассказать, за что конкретно ее сняли с дистанции. Но ни о какой подаче протестов речи быть не может, - продолжил Петерсон. - Не спорю, проблемки у нее были, но я не считаю, что ее техника ходьбы была хуже всех. Просто Клавдия немного раскачивается, у нее своеобразный стиль спортивной ходьбы".
Афанасьева - победительница молодежного чемпионата Европы - 2017 в ходьбе на 20 км.