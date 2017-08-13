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Россиянка Афанасьева дисквалифицирована во время ходьбы на 20 км на ЧМ

Спорт
13 августа, 15:30 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 13, августа. /ТАСС

Спортсменка получила три предупреждения и по правилам турнира была снята с дистанции

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Женские соревнования по спортивной ходьбе на 20 км на чемпионате мира в Лондоне

Женские соревнования по спортивной ходьбе на 20 км на чемпионате мира в Лондоне

© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Россиянка Клавдия Афанасьева, выступающая под нейтральным флагом, была дисквалифицирована во время ходьбы на 20 км на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

21-летняя Афанасьева, длительное время шедшая в лидирующей группе, получила третье предупреждение от судей после часа ходьбы. 

Победу в ходьбе на 20 км одержала китаянка Ян Цзяюй. Второе место заняла мексиканка Мария Гонсалес, третье - итальянка Антонелла Пальмизано.

На чемпионате мира в Лондоне стартовали 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Чемпионат мира завершится 13 августа.

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