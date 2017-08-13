Россиянка Афанасьева дисквалифицирована во время ходьбы на 20 км на ЧМ

Женские соревнования по спортивной ходьбе на 20 км на чемпионате мира в Лондоне © EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Россиянка Клавдия Афанасьева, выступающая под нейтральным флагом, была дисквалифицирована во время ходьбы на 20 км на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

21-летняя Афанасьева, длительное время шедшая в лидирующей группе, получила третье предупреждение от судей после часа ходьбы.

Победу в ходьбе на 20 км одержала китаянка Ян Цзяюй. Второе место заняла мексиканка Мария Гонсалес, третье - итальянка Антонелла Пальмизано.

На чемпионате мира в Лондоне стартовали 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Чемпионат мира завершится 13 августа.