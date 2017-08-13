"Локомотив" потерпел первое поражение в текущем сезоне РФПЛ, уступив "Тосно"

Парфенов: ФК "Тосно" своим старанием заслужил победу на "Локомотивом"Спорт 13 августа, 20:27
В Москве и области в ближайшее время ожидается ухудшение погодыОбщество 13 августа, 20:13
Семин: ФК "Локомотив" отошел от комбинационной игры в матче с "Тосно", поэтому не выигралСпорт 13 августа, 20:13
Семин: футболист Виталий Денисов в ближайшее время сможет сыграть за "Локомотив"Спорт 13 августа, 20:11
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Вест Хэм" в первом туре чемпионата АнглииСпорт 13 августа, 20:06
СМИ: жертвами схода оползня в Индии стали 46 человекПроисшествия 13 августа, 20:01
Семин: "Локомотиву" нужны новые футболисты, это видно невооруженным глазомСпорт 13 августа, 20:00
Коу: результаты российских атлетов на ЧМ демонстрируют прогресс в восстановлении ВФЛАСпорт 13 августа, 19:56
Родственники вывезенных в Сирию детей приняли участие в шествии в ГрозномОбщество 13 августа, 19:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Московский "Локомотив" со счетом 0:2 проиграл "Тосно" из Ленинградской области в домашнем матче шестого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Москве на стадионе "РЖД Арена".
Голы забили Евгений Чернов (51-я минута) и Антон Заболотный (90).
"Локомотив" потерпел первое поражение в нынешнем сезоне Российской футбольной премьер-лиги. Московский клуб набрал 13 очков и занимает третье место в турнирной таблице. "Тосно" поднялся на 12-е место, набрав шесть очков.
В следующем матче "Локомотив" 19 августа на выезде сыграет с московским "Спартаком". "Тосно" днем ранее на своем поле примет "СКА-Хабаровск".