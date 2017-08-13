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"Локомотив" потерпел первое поражение в текущем сезоне РФПЛ, уступив "Тосно"

Спорт
13 августа, 19:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, августа. /ТАСС

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0 в пользу клуба из Ленинградской области

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© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
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© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Московский "Локомотив" со счетом 0:2 проиграл "Тосно" из Ленинградской области в домашнем матче шестого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Москве на стадионе "РЖД Арена".

Голы забили Евгений Чернов (51-я минута) и Антон Заболотный (90).

"Локомотив" потерпел первое поражение в нынешнем сезоне Российской футбольной премьер-лиги. Московский клуб набрал 13 очков и занимает третье место в турнирной таблице. "Тосно" поднялся на 12-е место, набрав шесть очков.

В следующем матче "Локомотив" 19 августа на выезде сыграет с московским "Спартаком". "Тосно" днем ранее на своем поле примет "СКА-Хабаровск".

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