Семин: "Локомотиву" нужны новые футболисты, это видно невооруженным глазом

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" должен приобрести новых игроков в нападение, это видно невооруженным глазом. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

В воскресенье "Локомотив" в матче шестого тура чемпионата России на своем поле проиграл ленинградскому "Тосно" со счетом 0:2.

"Джефферсон Фарфан болен, Ари выбыл надолго. Как выходить из этой [ситуации]? Приобретать новых футболистов и, наверное, варианты есть, руководитель должен думать. Это видно невооруженным взглядом, пытаемся выбраться из этого", - сказал Семин.

В это летнее трансферное "Локомотив" приобрел вратаря Никиту Медведева, защитника Соломона Кверквелию, полузащитников Мацея Рыбуса, Аршака Коряна и взял в аренду у "Краснодара" нападающего Ари, который получил тяжелую травму и выбыл на четыре месяца.