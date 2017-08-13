Семин: футболист Виталий Денисов в ближайшее время сможет сыграть за "Локомотив"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Защитник футбольного клуба "Локомотив" Виталий Денисов восстановился от травмы и сможет сыграть за команду уже в ближайшее время. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

30-летний Денисов получил травму спины в конце прошлого сезона, а в начале июня был прооперирован. Позднее сам футболист рассказал, что он надеется вернуться в строй до зимнего перерыва, но уже в начале августа приступил к тренировкам в общей группе.

В воскресенье "Локомотив" в матче шестого тура чемпионата России на своем поле проиграл "Тосно" со счетом 0:2. Денисов попал в заявку команды, но на поле не вышел.

"Сегодня он был близок к тому, чтобы выйти на поле, но ход матча не позволял ему это сделать. Наверное, в ближайшее время он сможет сыграть, возможно, после перерыва", - сказал Семин.

Денисов является двукратным обладателем Кубка России в составе московского ЦСКА, а также дважды выигрывал этот трофей с "Локомотивом". Кроме того, футболист завоевывал с армейцами Кубок УЕФА. За железнодорожников защитник сборной Узбекистана выступает с 2013 года.