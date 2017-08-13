Кениец Манангои стал чемпионом мира в беге на 1500 м

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ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Кенийский легкоатлет Элайджа Манангои завоевал золото чемпионата мира в Лондоне в беге на 1500 метров. Спортсмен преодолел дистанцию за 3 минуты 33,61 секунды.
Второе место занял его соотечественник Тимоти Чериот (3.33,99), третье - норвежец Филип Ингебригтсен (3.34,53).
В общекомандном зачете уже обеспечила себе победу сборная США (девять золотых, десять серебряных, девять бронзовых наград). Второе место занимает команда Кении (5-2-4), третье - сборная Франции (3-0-2). Шесть медалей на счету российских атлетов, выступавших на турнире под нейтральным флагом. Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину), Валерий Пронкин (метание молота), Сергей Широбоков (спортивная ходьба на 20 км) и Данил Лысенко (прыжки в высоту) завоевали серебряные медали.
Чемпионат мира завершится 13 августа.