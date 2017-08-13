Кастер Семеня из ЮАР завоевала золото ЧМ в Лондоне в беге на 800 м

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня завоевала золотую медаль чемпионата мира в Лондоне в беге на 800 метров.

Спортсменка пробежала дистанцию за 1 минуту 55,16 секунды, показав лучшее время сезона в мире. Второе место заняла Франсина Нийонсаба из Бурунди (1.55,92), третье - американка Эджи Уилсон (1.56,65).

В общекомандном зачете лидирует сборная США (девять золотых, десять серебряных, девять бронзовых наград). Второе место занимает команда Кении (4-1-4), третье - сборная Франции (3-0-1). Пять медалей на счету российских атлетов. Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину), Валерий Пронкин (метание молота) и Сергей Широбоков (спортивная ходьба на 20 км) завоевали серебряные медали.

На чемпионате мира в Лондоне стартовали 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Чемпионат мира завершится 13 августа.