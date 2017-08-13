Кенийка Обири завоевала золото ЧМ в Лондоне в беге на 5000 м

Кенийка Обири завоевала золото ЧМ в Лондоне в беге на 5000 мСпорт 13 августа, 21:58
"Зенит" разгромил "Ахмат" и вышел в единоличные лидеры РФПЛСпорт 13 августа, 21:57
WP: въехавший в толпу людей в Шарлотсвилле водитель разделял взгляды нацистовМеждународная панорама 13 августа, 21:55
"Краснодар" и "Амкар" сыграли вничью в матче РФПЛСпорт 13 августа, 21:54
СМИ: Том Круз пострадал при выполнении трюка на съемках в ЛондонеКультура 13 августа, 21:43
Рыбус: матч с "Тосно" уже стал историей, "Локомотив" готовится к игре со "Спартаком"Спорт 13 августа, 21:05
Парфенов: ФК "Тосно" своим старанием заслужил победу на "Локомотивом"Спорт 13 августа, 20:27
В Москве и области в ближайшее время ожидается ухудшение погодыОбщество 13 августа, 20:13
Семин: ФК "Локомотив" отошел от комбинационной игры в матче с "Тосно", поэтому не выигралСпорт 13 августа, 20:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Кенийская легкоатлетка Хеллен Обири заняла первое место в беге на 5000 м на чемпионате мира в Лондоне. Она преодолела дистанцию за 14 минут 34,86 секунды.
Второе место заняла эфиопка Алмаз Аяна (14.40,35), третье - голландка Сифан Хассан (14.42,73).
В общекомандном зачете лидирует сборная США (девять золотых, десять серебряных, восемь бронзовых наград). Второе место занимает команда Кении (4-1-4), третье - сборная Франции (3-0-1). Пять медалей на счету российских атлетов. Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину), Валерий Пронкин (метание молота) и Сергей Широбоков (спортивная ходьба на 20 км) завоевали серебряные медали.
На чемпионате мира в Лондоне стартовали 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.
Чемпионат мира завершится 13 августа.