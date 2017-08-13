"Лацио" обыграл "Ювентус" и стал четырехкратным обладателем Суперкубка Италии

ТАСС, 13 августа. Римский "Лацио" победил туринский "Ювентус" со счетом 3:2 в матче за Суперкубок Италии по футболу, который прошел в Риме.

У победителей мячи забили Чиро Иммобиле (32-я минута - с пенальти, 54-я минута) и Алессандро Мургиа (90), у туринцев дважды отличился Пауло Дибала (85, 90 - с пенальти).

"Лацио" стал четырехкратным обладателем Суперкубка Италии, который разыгрывается с 1988 года. Наибольшее количество побед в матчах за Суперкубок имеют "Ювентус" и "Милан" (оба - по семь побед).

В Суперкубке участвуют победители чемпионата и Кубка страны. Поскольку туринский клуб стал победителем обоих турниров в минувшем сезоне, в матче за Суперкубок принял участие финалист прошлогоднего розыгрыша Кубка страны - "Лацио".