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СКА и сборная Канады сыграют на хоккейном мемориале Пучкова в Санкт-Петербурге

Спорт
14 августа, 0:17 UTC+3 ТАСС

В турнире примут участие шесть команд, из которых четыре представляют КХЛ - помимо СКА, это финский "Йокерит" из Хельсинки, ХК "Сочи" и череповецкая "Северсталь"

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Хоккеисты СКА

Хоккеисты СКА

© Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 14 августа. Хоккейный турнир памяти Николая Пучкова стартует в понедельник в Санкт-Петербурге. Среди шести участников - сильнейший клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошлого сезона СКА, а также олимпийская сборная Канады.

В турнире памяти Пучкова примут участие шесть команд, из которых четыре представляют КХЛ - помимо СКА, это финский "Йокерит" из Хельсинки, ХК "Сочи" и череповецкая "Северсталь". Компанию им, помимо канадской сборной, составят хоккеисты из клуба Молодежной хоккейной лиги "СКА-Нева".

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Олимпийская сборная Канады принимает участие во втором летнем турнире в России. 5-9 августа канадцы под руководством Вилли Дежардена сыграли в Сочи, где заняли третье место - вслед за олимпийской командой России и СКА. Канадцы в овертайме обыграли "Сочи" (1:0), однако со счетом 2:3 уступили российской сборной. В матче за третье место сборная Канады сумела победить финалиста Кубка Гагарина магнитогорский "Металлург" - 3:1.

Канадская команда составлена из хоккеистов, выступающих в европейских клубах, и менеджерский штаб "кленовых листьев" решил проверить в Санкт-Петербурге новых хоккеистов. Большинство представляет клубы КХЛ, среди них выделяется голкипер "Салавата Юлаева" Бен Скривенс, новичок ЦСКА защитник Мэт Робинсон, а также еще два игрока обороны - Кэм Баркер из "Барыса" и Стефан Эллиотт из "Ак Барса".

На турнире памяти Пучкова команды разбиты на две группы, матчи в которых пройдут 14-16 августа. 17 августа состоятся матчи за пятое и третье места, а также финал. Мемориал Николая Пучкова проводился в период с 1999 по 2008 год и был возрожден в 2014 году. В 2014 и 2016 годах победителем турнира становился "Йокерит", в 2015-м главный приз взяли хозяева из СКА.

Николай Пучков - вратарь ЦСКА и СКА, олимпийский чемпион 1956 года, двукратный чемпион мира. После окончания карьеры долгие годы тренировал ленинградский СКА, который под его руководством в 1971 году впервые стал призером чемпионата СССР, заняв третье место.

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