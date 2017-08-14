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Борзаковский: завершившийся чемпионат мира доказал, что российская легкая атлетика жива

Спорт
14 августа, 0:49 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Российские спортсмены, которые выступали на чемпионате мира в нейтральном статусе, завоевали шесть медалей - одну золотую и пять серебряных

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Юрий Борзаковский

Юрий Борзаковский

© Владимир Гердо/ТАСС

ЛОНДОН, 14 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Результаты, показанные российскими легкоатлетами на чемпионате мира в Лондоне, свидетельствуют о том, что отечественная легкая атлетика жива и остается конкурентоспособной на мировом уровне. Об этом заявил ТАСС главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.

Российские спортсмены, которые выступали на чемпионате мира в нейтральном статусе, завоевали шесть медалей - одну золотую и пять серебряных. Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину), Валерий Пронкин (метание молота), Сергей Широбоков (спортивная ходьба на 20 км) и Данил Лысенко (прыжки в высоту) завоевали серебряные медали. Всего в турнире принимали участие 19 россиян, выступавших в качестве нейтральных спортсменов по причине отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

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"Я считаю, что наши спортсмены выступили очень неплохо, - признался Борзаковский. - Они доказали, что российская легкая атлетика жива, а ее представители и дальше будут завоевывать медали. Я перед началом чемпионата говорил, что жду от ребят шести-восьми наград чемпионата мира, и они эту задачу выполнили. Поэтому, в целом, я оценю их выступление как минимум на четыре по пятибалльной шкале".

В то же время собеседник агентства заметил, что некоторые российские спортсмены показали на главном старте года не те результаты, которых от них ждали. "Их выступление станет предметом тщательного анализа и работы над ошибками. Есть над чем задуматься, и мы обязательно сделаем выводы, чтобы в дальнейшем не допускать таких просчетов", - сообщил Борзаковский.

"Если говорить про последний день чемпионата мира, то у нас медалистами стали совсем молодые спортсмены, которые находятся в начале своей карьеры, - напомнил главный тренер. - Данил Лысенко, Сергей Широбоков - большие молодцы. У нас подрастает резерв, который еще не раз проявит себя на международных стартах и, в том числе, на Олимпиаде-2020 в Токио".

"В России у нас подрастают и другие молодые спортсмены, из которых при должной работе вырастут первоклассные легкоатлеты. Держа в голове ближайшие Игры, не сбрасываем и со счетов и тех, кто пока не получил допуска от IAAF и пропустил этот чемпионат мира", - подытожил Борзаковский.

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