Серебряный призер ЧМ в прыжках в высоту Лысенко хотел сняться с финала из-за травмы

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Обладатель серебряной медали чемпионата мира в Лондоне в прыжках в высоту россиянин Данил Лысенко в беседе с журналистами признался, что думал о том, чтобы сняться с соревнований из-за сильных болей в ноге.

Лысенко, выступавший на турнире под нейтральным флагом, показал результат 2,32 метра. Первое место занял Мутаз Эсса Баршим из Катара (2,35), третье - сириец Маджд Эддин Газаль (2,29).

"Сегодня я сделал все, что мог, - подчеркнул Лысенко. - На разминке перед финалом я вообще не мог прыгать. В квалификации тоже были проблемы с ногой, но тогда все было терпимо. Но после нее я так натрудил ногу, что даже ходить толком не мог, проблемы с седалищным нервом появились".

"А сегодня, когда вышел в сектор, боли еще больше усилились, - продолжил спортсмен. - Я сказал тренеру, что не могу прыгать по причине того, что очень сильно болит. Он тогда предложил сняться, но я решил остаться и попробовать взять хотя бы начальную высоту. Беру ее и чувствую, что нога дает прыгать, что можно потерпеть, и решил продолжить".

Спортсмен считает, что на турнире в Лондоне был очень близок к установлению личного рекорда.

Прыжок на 2,34 м, совершенный в конце июня на молодежном первенстве страны в Саранске, пока является для 20-летнего спортсмена наивысшим результатом в карьере. В Лондоне уже в ранге серебряного призера турнира он трижды пытался прыгнуть на 2,35.

"Мне сегодня чуть-чуть не хватило для того, чтобы прыгнуть на 2,35. Вторая и третья попытки почти получились. Но не повезло, отложим до следующего раза, - заметил Лысенко. - Перед чемпионатом мира я понимал, что готов прыгать выше чем 2,34. Я на тренировках без особого напряжения брал по несколько раз подряд и 2,30, и 2.33. Главное для меня, чувствовать себя на соревнованиях также, как на тренировках, где я вообще не волнуюсь".