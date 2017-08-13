Шляхтин: легкоатлет Лысенко на чемпионате мира оправдал ожидания всей России

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МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российский прыгун в высоту Данил Лысенко, завоевавший серебряную медаль чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне, своим выступлением оправдал ожидания тренерского штаба и всей страны. Таким мнением с ТАСС поделился глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.
Лысенко показал результат 2,32 м. Первое место занял Мутаз Эсса Баршим из Катара (2,35), третье - сириец Маджд Эддин Газаль (2,29).
"Тренеры на него ставили, и он оправдал ожидания специалистов и всей страны. Я думаю, что у этого парня большое и светлое будущее. Нужно сделать так, чтобы он двигался в нужном направлении", - сказал Шляхтин.
Российские спортсмены, которые выступали на чемпионате мира в нейтральном статусе, на турнире в Лондоне завоевали шесть медалей - одну золотую и пять серебряных. Соревнования завершатся позднее в воскресенье.