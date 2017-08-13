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Шляхтин: легкоатлет Лысенко на чемпионате мира оправдал ожидания всей России

Спорт
13 августа, 22:53 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Россиянин завоевал серебро в прыжках в высоту

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Данил Лысенко

Данил Лысенко

© EPA/FRANCK ROBICHON

МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российский прыгун в высоту Данил Лысенко, завоевавший серебряную медаль чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне, своим выступлением оправдал ожидания тренерского штаба и всей страны. Таким мнением с ТАСС поделился глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

Лысенко показал результат 2,32 м. Первое место занял Мутаз Эсса Баршим из Катара (2,35), третье - сириец Маджд Эддин Газаль (2,29).

"Тренеры на него ставили, и он оправдал ожидания специалистов и всей страны. Я думаю, что у этого парня большое и светлое будущее. Нужно сделать так, чтобы он двигался в нужном направлении", - сказал Шляхтин.

Российские спортсмены, которые выступали на чемпионате мира в нейтральном статусе, на турнире в Лондоне завоевали шесть медалей - одну золотую и пять серебряных. Соревнования завершатся позднее в воскресенье.

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