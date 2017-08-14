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Малкин надеется, что НХЛ разрешит игрокам лиги сыграть на Олимпиаде-2018

Спорт
14 августа, 15:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, августа. /ТАСС

НХЛ в апреле запретила игрокам лиги участвовать в Играх 2018 года

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Евгений Малкин

Евгений Малкин

© AP Photo/Keith Srakocic

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин не теряет надежды принять участие в Олимпийских играх 2018 года. Об этом он заявил на пресс-конференции.

"Думаю, все игроки мечтают сыграть на Олимпиаде. И я не исключение. Присоединяюсь к словам Паши [Дацюка], который сказал, что надежда умирает последней. Будем надеяться", - заявил Малкин.

НХЛ в апреле запретила игрокам лиги участвовать в Олимпийских играх 2018 года. Зимние Игры пройдут в Пхенчхане (Южная Корея) с 9 по 25 февраля.

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