Малкин надеется, что НХЛ разрешит игрокам лиги сыграть на Олимпиаде-2018

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин не теряет надежды принять участие в Олимпийских играх 2018 года. Об этом он заявил на пресс-конференции.

"Думаю, все игроки мечтают сыграть на Олимпиаде. И я не исключение. Присоединяюсь к словам Паши [Дацюка], который сказал, что надежда умирает последней. Будем надеяться", - заявил Малкин.

НХЛ в апреле запретила игрокам лиги участвовать в Олимпийских играх 2018 года. Зимние Игры пройдут в Пхенчхане (Южная Корея) с 9 по 25 февраля.