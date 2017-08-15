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Дагестанская шпажистка Муратазаева стала чемпионкой Спартакиады

Спорт
15 августа, 18:04 UTC+3 ТАСС

В финале спортсменка победила соотечественницу Милену Бавуге Хабимане

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ТАСС, 15 августа. Действующая чемпионка мира среди кадетов шпажистка Айзанат Муратазаева из Дагестана стала победительницей восьмой летней Спартакиады учащихся России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Хунзахского района.

"Восьмая летняя Спартакиада среди учащихся России в очередной раз принесла победу в копилку Айзанат Муртазаевой, которая в столь юном возрасте успела отличиться в многочисленных турнирах федерального и международного уровня. Очередной спортивный титул юная спортсменка завоевала на турнире шпажисток, проходящем в Ростове-на-Дону. Более 40 шпажисток со всей страны боролись за пальму первенства", - отметили в пресс-службе.

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В полуфинальной встрече 15-летняя дагестанка победила Евгению Жаркову из Ростовской области со счетом 15:5, а в финале выиграла у землячки Милен Бавуге Хабимане - 15:11.

Муратазаева является уроженкой села Хунзах Хунзахского района Дагестана. В сезоне-2016/17 она стала чемпионкой в 10 личных турнирах среди кадетов и юниоров.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

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