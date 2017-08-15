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"Салават Юлаев" обыграл "Адмирал" в матче Кубка Башкортостана по хоккею

Спорт
15 августа, 19:52 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:1

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ТАСС, 15 августа. Уфимский "Салават Юлаев" победил владивостокский "Адмирал" со счетом 4:1 в матче Кубка Башкортостана по хоккею.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Денис Куляш (16-я минута), Филип Ларсен (18), Станислав Гареев (39) и Энвер Лисин (54). У проигравших отличился Павел Махановский (40).

В следующем матче 16 августа "Салават Юлаев" сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком". "Адмирал" встретится с тольяттинской "Ладой".

Матчи Кубка Башкортостана проходят в Уфе.

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