"Салават Юлаев" обыграл "Адмирал" в матче Кубка Башкортостана по хоккею

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ТАСС, 15 августа. Уфимский "Салават Юлаев" победил владивостокский "Адмирал" со счетом 4:1 в матче Кубка Башкортостана по хоккею.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Денис Куляш (16-я минута), Филип Ларсен (18), Станислав Гареев (39) и Энвер Лисин (54). У проигравших отличился Павел Махановский (40).
В следующем матче 16 августа "Салават Юлаев" сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком". "Адмирал" встретится с тольяттинской "Ладой".
Матчи Кубка Башкортостана проходят в Уфе.