"Салават Юлаев" обыграл "Адмирал" в матче Кубка Башкортостана по хоккею

ТАСС, 15 августа. Уфимский "Салават Юлаев" победил владивостокский "Адмирал" со счетом 4:1 в матче Кубка Башкортостана по хоккею.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Денис Куляш (16-я минута), Филип Ларсен (18), Станислав Гареев (39) и Энвер Лисин (54). У проигравших отличился Павел Махановский (40).

В следующем матче 16 августа "Салават Юлаев" сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком". "Адмирал" встретится с тольяттинской "Ладой".

Матчи Кубка Башкортостана проходят в Уфе.