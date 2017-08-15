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Тренер ЦСКА Никитин считает, что говорить о перспективах Марченко в клубе рановато

Спорт
15 августа, 22:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

Армейцы владеют правами на игрока в Континентальной хоккейной лиге

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Алексей Марченко

Алексей Марченко

© AP Photo/Derik Hamilton

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Говорить о перспективах бывшего защитника клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт" и "Торонто" Алексея Марченко в ЦСКА преждевременно. Об этом журналистам сказал главный тренер московского клуба Игорь Никитин.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что Марченко подпишет с ЦСКА трехлетний контракт. Армейцы владеют правами на игрока в Континентальной хоккейной лиге.

"В каком сочетании будет играть Марченко? Сейчас рано об этом говорить, у нас другие ребята в раздевалке. На данный момент говорить об этом преждевременно", - сказал Никитин.

В понедельник стало известно, что "Торонто" выставил Марченко на драфт отказов. Ни один из клубов НХЛ не взял игрока с драфта. Агент игрока Дэн Милстейн сообщил ТАСС, что Марченко расторг контракт с "Торонто".

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