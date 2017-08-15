ЦСКА победил "Спартак" в матче Кубка мэра Москвы по хоккею

ТАСС, 15 августа. ЦСКА одержал победу над "Спартаком" со счетом 3:0 в матче Кубка мэра Москвы по хоккею. Игры турнира проходят во дворце спорта "Мегаспорт".

Шайбы забросили Роман Любимов (5-я минута), Кирилл Петров (43) и Антон Бурдасов (54).

В следующем матче ЦСКА 17 августа сыграет с "Витязем", "Спартак" в тот же день проведет встречу с московским "Динамо".

Турнир проходит в один круг. Первый Кубок мэра Москвы был разыгран в 2008 году, победителем тогда стало "Динамо", которое выиграло трофей четырежды. Трижды первым становился ЦСКА, дважды - "Спартак".