Тренер Епанчинцев остался доволен самоотдачей хоккеистов "Спартака" в матче с ЦСКА

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Вадим Епанчинцев остался доволен игрой своих хоккеистов, несмотря на поражение в матче Кубка мэра Москвы с ЦСКА. Об этом он сообщил на пресс-конференции.
Во вторник ЦСКА победил "Спартак" со счетом 3:0.
"Старались поменьше дать свободы игрокам ЦСКА. Доволен самоотдачей, видел, что горели глаза. Состав был неоптимальным. Был момент у Шмелева при счете 0:1, после которого могли вернуться в игру. Детские ошибки наших игроков в позиционной обороне предопределили результат", - сказал Епанчинцев.
Своим мнением об игре также поделился наставник армейцев Игорь Никитин. "Вязкая игра была, только в третьем периоде мы "вкатились". "Спартак" не давал пространства, это предсезонный хоккей, мы были готовы к этому. Мастерство в завершении сказалось", - считает специалист.
"В следующей игре будет Плэтт и Жарков. Надеемся, что с Шумаковым ничего страшного не случилось после удара, который он получил", - добавил Никитин.
Турнир проходит в один круг. Первый Кубок мэра Москвы был разыгран в 2008 году, победителем тогда стало "Динамо", которое выиграло трофей четырежды. Трижды первым становился ЦСКА, дважды - "Спартак".