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Нестеров: "Спартак" доставит немало проблем всем соперникам в чемпионате КХЛ

Спорт
15 августа, 22:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

Главный тренер армейского клуба считает, что его подопечные лучше всего провели третий период встречи со спартаковцами

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Главный тренер ХК ЦСКА Игорь Никитин (слева)

Главный тренер ХК ЦСКА Игорь Никитин (слева)

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Соперникам будет тяжело играть против "Спартака" в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги. Такое мнение журналистам высказал защитник ЦСКА Никита Нестеров.

ЦСКА обыграл в первом матче предсезонного турнира Кубок мэра "Спартак" со счетом 3:0.

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"Спартак" - хорошая молодая талантливая команда. В этом сезоне против нее тяжело будет играть, - сказал Нестеров. - Что касается нашей игры, то мы без шайбы бегали и чуть-чуть в первых двух периодах не понимали, что от нас требуется. В третьем все более-менее наладилось - начали в хоккей играть".

Ранее СМИ сообщили, что контракт с армейцами подпишет защитник Алексей Марченко, выступавший в Национальной хоккейной лиге. "Как он вернется, так и будем разговаривать. Он пока не вернулся", - подчеркнул Нестеров.

Форвард "Спартака" Виктор Комаров действовал в матче в первой тройке. "Считаю, что ко мне есть доверие тренера, если он поставил меня в первое звено", - отметил он.

"Не скажу, что нам сегодня было тяжело. Играли на равных, им больше сегодня повезло. У нас были грубые ошибки, не смогли забить, у ЦСКА хорошо сыграл голкипер. Позитивных эмоций при таком счете быть не может", - добавил Комаров.

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