Нестеров: "Спартак" доставит немало проблем всем соперникам в чемпионате КХЛ

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Соперникам будет тяжело играть против "Спартака" в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги. Такое мнение журналистам высказал защитник ЦСКА Никита Нестеров.
ЦСКА обыграл в первом матче предсезонного турнира Кубок мэра "Спартак" со счетом 3:0.
"Спартак" - хорошая молодая талантливая команда. В этом сезоне против нее тяжело будет играть, - сказал Нестеров. - Что касается нашей игры, то мы без шайбы бегали и чуть-чуть в первых двух периодах не понимали, что от нас требуется. В третьем все более-менее наладилось - начали в хоккей играть".
Ранее СМИ сообщили, что контракт с армейцами подпишет защитник Алексей Марченко, выступавший в Национальной хоккейной лиге. "Как он вернется, так и будем разговаривать. Он пока не вернулся", - подчеркнул Нестеров.
Форвард "Спартака" Виктор Комаров действовал в матче в первой тройке. "Считаю, что ко мне есть доверие тренера, если он поставил меня в первое звено", - отметил он.
"Не скажу, что нам сегодня было тяжело. Играли на равных, им больше сегодня повезло. У нас были грубые ошибки, не смогли забить, у ЦСКА хорошо сыграл голкипер. Позитивных эмоций при таком счете быть не может", - добавил Комаров.