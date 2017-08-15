Непомнящий победил Каспарова на шахматном турнире в Сент-Луисе

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Карякин проиграл Наваре в четвертом туре шахматного турнира в Сент-ЛуисеСпорт 15 августа, 22:25
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ТАСС, 15 августа. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий победил соотечественника Гарри Каспарова в партии по быстрым шахматам в пятом туре турнира в американском Сент-Луисе (штат Миссури).
Каспаров потерпел первое поражение на турнире. В предыдущих четырех турах он сыграл вничью. В другой партии россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с Хикару Накамурой (США). В остальных партиях тура индиец Вишванатан Ананд обыграл чеха Давида Навару, вьетнамец Ле Куанг Лем - армянина Левона Ароняна, американец Фабиано Каруана - кубинца Леньера Домингеса.
Турнирное положение после пяти туров: Непомнящий, Каруана - по 7 очков, Ле Куанг Лем - 6, Аронян, Домингес, Накамура - по 5, Каспаров, Карякин, Ананд - по 4, Навара - 3. За победу шахматистам начисляется два очка, за ничью - одно.
Турнир в Сент-Луисе является четвертым этапом Гран-тура - коммерческой серии с участием сильнейших шахматистов мира. С 14 по 16 августа участники сыграют в один круг турнир по быстрым шахматам, соревнования по блицу пройдут в два круга 17-18 августа. Призовой фонд турнира составляет $150 тысяч, из которых победитель получит 37,5 тысячи. Завершится Гран-тур турниром по классическим шахматам в Лондоне, который начнется 29 ноября.