Илюмжинов: участие Каспарова в турнирах способствует росту интереса к шахматам

МОСКВА, 15 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Участие 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова в турнирах поможет Международной шахматной федерации (FIDE) в популяризации этого вида спорта. Такое мнение ТАСС высказал президент FIDE Кирсан Илюмжинов.

54-летний Каспаров в первый день турнира в Сент-Луисе свел вничью все три партии - с россиянином Сергеем Карякиным, американцем Хикару Накамурой и кубинцем Леньером Домингесом. Каспаров завершил карьеру в 2005 году. С тех пор он несколько раз принимал участие в товарищеских матчах и турнирах. В апреле 2016 года он сыграл в товарищеском турнире по блицу в Сент-Луисе.

"Я всегда поддерживаю чемпионов, знаменитых игроков, которые популяризируют шахматы. Так, Анатолий Карпов ездит по миру, проводит сеансы одновременной игры. Имя Каспарова, его участие в турнирах, безусловно, способствует росту интереса к шахматам", - сказал Илюмжинов.

"Я поставил задачу к 2020 году довести число играющих на земле в шахматы до одного миллиарда и участие Каспарова в подобных турнирах поможет выполнению этой цели. Чем больше он будет участвовать в подобных турнирах - тем лучше. Имя Каспарова работает на популяризацию шахмат", - добавил президент FIDE.

Каспаров с 1985 по 1993 год удерживал звание чемпиона мира. Также он восемь раз становился победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе сборных СССР и России.

Турнир в Сент-Луисе является четвертым этапом Гран-тура - коммерческой серии с участием сильнейших шахматистов мира. С 14 по 16 августа участники сыграют в один круг турнир по быстрым шахматам, соревнования по блицу пройдут в два круга 17-18 августа. Призовой фонд турнира составляет $150 тысяч, из которых победитель получит $37,5 тысячи. Завершится Гран-тур турниром по классическим шахматам в Лондоне, который начнется 29 ноября.