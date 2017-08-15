Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.08:
$ 59.93
€ 70.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Илюмжинов: участие Каспарова в турнирах способствует росту интереса к шахматам

Спорт
15 августа, 14:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

По словам главы FIDE, чем больше Каспаров будет участвовать в подобных турнирах - тем лучше

Поделиться
Материал из 1 страницы
Кирсан Илюмжинов

Кирсан Илюмжинов

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 15 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Участие 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова в турнирах поможет Международной шахматной федерации (FIDE) в популяризации этого вида спорта. Такое мнение ТАСС высказал президент FIDE Кирсан Илюмжинов.

54-летний Каспаров в первый день турнира в Сент-Луисе свел вничью все три партии - с россиянином Сергеем Карякиным, американцем Хикару Накамурой и кубинцем Леньером Домингесом. Каспаров завершил карьеру в 2005 году. С тех пор он несколько раз принимал участие в товарищеских матчах и турнирах. В апреле 2016 года он сыграл в товарищеском турнире по блицу в Сент-Луисе.

"Я всегда поддерживаю чемпионов, знаменитых игроков, которые популяризируют шахматы. Так, Анатолий Карпов ездит по миру, проводит сеансы одновременной игры. Имя Каспарова, его участие в турнирах, безусловно, способствует росту интереса к шахматам", - сказал Илюмжинов.

"Я поставил задачу к 2020 году довести число играющих на земле в шахматы до одного миллиарда и участие Каспарова в подобных турнирах поможет выполнению этой цели. Чем больше он будет участвовать в подобных турнирах - тем лучше. Имя Каспарова работает на популяризацию шахмат", - добавил президент FIDE.

Каспаров с 1985 по 1993 год удерживал звание чемпиона мира. Также он восемь раз становился победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе сборных СССР и России.

Турнир в Сент-Луисе является четвертым этапом Гран-тура - коммерческой серии с участием сильнейших шахматистов мира. С 14 по 16 августа участники сыграют в один круг турнир по быстрым шахматам, соревнования по блицу пройдут в два круга 17-18 августа. Призовой фонд турнира составляет $150 тысяч, из которых победитель получит $37,5 тысячи. Завершится Гран-тур турниром по классическим шахматам в Лондоне, который начнется 29 ноября.

Смотрите также

Эксперт: Каспарову не суждено победить в Сент-Луисе, но играет он достойно

Филатов: партия Каспаров - Карякин приведет к росту интереса к шахматам во всем мире

Каспаров сыграл вничью с Карякиным в первой партии турнира в Сент-Луисе

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Федеральный центр "Крымский": в Алуште обсудили модернизацию олимпийской базы
Мария Ласицкене
6
Достойное возвращение: нейтральные легкоатлеты напомнили миру о силе российского спорта
Футболисты "Зенита"
10
"Зенит" разгромил "Ахмат" и вышел в единоличные лидеры РФПЛ
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД ФРГ: мир шокирован тем, насколько непредсказуемой стала политика США
2
Водолазы Тихоокеанского флота исследуют затонувшую подводную лодку у острова Матуа
3
Глава МИД ФРГ предложил отложить дискуссию о статусе Крыма
4
Авиакомпания Air Berlin запустила процедуру банкротства
5
ФСБ распространила видео допроса агента Службы безопасности Украины
6
ЦБ РФ впервые за 6 лет разместил облигации на сумму 150 млрд рублей
7
Пожар в пятиэтажке в центре Москвы ликвидирован
Темы дня
Новости партнеров
Реклама