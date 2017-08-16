Глава UFC Уайт считает, что Нурмагомедов еще не готов к бою с Фергюсоном

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ТАСС, 16 августа. Российский боец Хабиб Нурмагомедов на данный момент не готов к поединку с американцем Тони Фергюсоном. Такое мнение высказал глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт, слова которого в своем Twitter приводит журналист Бретт Окамото.
Во вторник глава UFC объявил, что Фергюсон проведет бой с Кевином Ли за титул "временного" чемпиона UFC в легкой весовой категории на турнире UFC 216. Днем ранее Нурмагомедов сообщил, что уже полностью восстановился от травмы и может провести бой с Фергюсоном в ноябре.
"У Хабиба была операция, он еще не готов [к поединку с Фергюсоном], - сказал Уайт. - Бой между Фергюсоном и Ли точно состоится 7 октябре в Лас-Вегасе".
pic.twitter.com/itFcWIba9Z— Brett Okamoto (@bokamotoESPN) 16 августа 2017 г.
Нурмагомедов должен был провести бой с Фергюсоном за титул "временного" чемпиона UFC в легком весе 5 марта на турнире UFC 209 в Лас-Вегасе. "Временный" титул в перспективе давал победителю поединка возможность встретиться с ирландским бойцом Конором Макгрегором в поединке за основной пояс организации в данной весовой категории, однако за несколько часов до официального взвешивания Нурмагомедов был госпитализирован из-за ускоренной процедуры "сгонки" веса.
28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах, на его счету 24 победы (16 досрочно). В послужном списке 33-летнего Фергюсона - 22 победы (17 досрочно), три поражения.