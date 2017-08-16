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Глава UFC Уайт считает, что Нурмагомедов еще не готов к бою с Фергюсоном

Спорт
16 августа, 8:41 UTC+3 ТАСС

Он объявил, что Фергюсон 7 октября проведет поединок против американца Кевина Ли

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Хабиб Нурмагомедов, Дэйна Уайт и Тони Фергюсон (слева направо)

Хабиб Нурмагомедов, Дэйна Уайт и Тони Фергюсон (слева направо)

© AP Photo/John Locher

ТАСС, 16 августа. Российский боец Хабиб Нурмагомедов на данный момент не готов к поединку с американцем Тони Фергюсоном. Такое мнение высказал глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт, слова которого в своем Twitter приводит журналист Бретт Окамото.

Во вторник глава UFC объявил, что Фергюсон проведет бой с Кевином Ли за титул "временного" чемпиона UFC в легкой весовой категории на турнире UFC 216. Днем ранее Нурмагомедов сообщил, что уже полностью восстановился от травмы и может провести бой с Фергюсоном в ноябре.

"У Хабиба была операция, он еще не готов [к поединку с Фергюсоном], - сказал Уайт. - Бой между Фергюсоном и Ли точно состоится 7 октябре в Лас-Вегасе".

Нурмагомедов должен был провести бой с Фергюсоном за титул "временного" чемпиона UFC в легком весе 5 марта на турнире UFC 209 в Лас-Вегасе. "Временный" титул в перспективе давал победителю поединка возможность встретиться с ирландским бойцом Конором Макгрегором в поединке за основной пояс организации в данной весовой категории, однако за несколько часов до официального взвешивания Нурмагомедов был госпитализирован из-за ускоренной процедуры "сгонки" веса.

28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах, на его счету 24 победы (16 досрочно). В послужном списке 33-летнего Фергюсона - 22 победы (17 досрочно), три поражения.

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