Боксеры Паккьяо и Хорн достигли принципиальной договоренности о реванше

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ТАСС, 16 августа. Филиппинский боксер Мэнни Паккьяо и австралиец Джефф Хорн пришли к соглашению о проведении реванша. Об этом сообщает Boxingscene.
По информации портала, стороны достигли принципиальной договоренности о проведении боя, однако им осталось согласовать детали. Промоутер Боб Арум хочет, чтобы поединок обслуживали только независимые судьи. Бой пройдет в Австралии в ноябре.
Бой между Пакьяо и Хорном за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг, которым владел филиппинец, прошел в Австралии 2 июля и завершился победой Хорна решением судей. Позднее Пакьяо, который сразу после поединка согласился с решением арбитра, призвал WBO пересмотреть результат боя, однако независимые судьи подтвердили победу Хорна.
В послужном списке 38-летнего Пакьяо 59 побед (38 нокаутом), семь поражений и две ничьи. На счету 29-летнего Хорна 17 побед (11 нокаутом), одно поражение и одна ничья.