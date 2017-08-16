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Чемпионку мира по прыжкам в высоту Ласицкене встретили в аэропорту Шереметьево c оркестром

Спорт
16 августа, 16:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, августа /ТАСС

Около сотни болельщиков пришли в зал прилета терминала D поприветствовать спортсменку

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Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

© Алексей Панциков/ТАСС

МОСКВА, 16 августа, /ТАСС/. Торжественная встреча двукратной чемпионки мира, лидера мирового сезона в прыжках в высоту россиянки Марии Ласицкене состоялась в московском аэропорту Шереметьево под звуки Военного оркестра 147-й автобазы Минобороны России. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Около сотни болельщиков пришли в зал прилета терминала D поприветствовать Ласицкене, которая стала единственным чемпионом первенства мира в Лондоне среди российских спортсменов, выступавших под нейтральным флагом.

Самолет, на котором летела Ласицкене, приземлился в среду в московском аэропорту Шереметьево около 16:00 мск. Спортсменка прибыла прямым рейсом из Варшавы, где 15 августа одержала победу на мемориале Камилы Сколимовской, преодолев планку на высоте 1,95 метра. Победа на мемориале Камилы Сколимовской стала для Ласицкене 17-й подряд. На чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне россиянка выиграла золотую награду, показав результат 2,03 метра.

Спортсменка также победила на этапах "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине, Риме, Стокгольме, Лозанне, Лондоне и Монако, на турнирах в польском Ополе и итальянской Падуе, на этапах Мирового вызова в финском Тампере и голландском Хенгело, на Мемориале Евстратова, четвертом этапе летнего Гран-при, Мемориале Знаменских, чемпионате России, а также на Кубке России в Ерино.

Ласицкене выступает за ЦСКА, представляя Кабардино-Балкарию и Московскую область.

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