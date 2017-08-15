Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.08:
$ 59.93
€ 70.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин поздравил Ласицкене с золотом чемпионата мира по легкой атлетике

Спорт
15 августа, 13:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

Президент пожелал спортсменке удачи и новых спортивных свершений

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

© EPA/FRANCK ROBICHON

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил российскую легкоатлетку Марию Ласицкене с победой в прыжках в высоту на чемпионате мира в Лондоне. Поздравительная телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Ласицкене стала первой с результатом 2,03 метра. Серебро завоевала украинка Юлия Левченко (2,01), третье место заняла представительница Польши Камила Лицвинко (1,99).

"Эта золотая медаль - результат многолетних упорных тренировок, мастерства и уверенности в своих силах. Опередив именитых соперниц, вы подтвердили высокий класс российских легкоатлетов, оправдали надежды болельщиков, тренеров - всех, кто поддерживал вас на пути к успеху", - отметил Путин. Президент пожелал спортсменке удачи и новых спортивных свершений.

Чемпионат мира в Лондоне проходил с 4 по 13 августа. Российские спортсмены, которые выступали на турнире в нейтральном статусе по причине отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики, завоевали шесть медалей - одну золотую и пять серебряных. Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину), Валерий Пронкин (метание молота), Сергей Широбоков (спортивная ходьба на 20 км) и Данил Лысенко (прыжки в высоту) завоевали серебряные медали. Всего в турнире принимали участие 19 россиян.

Смотрите также

Медведев поздравил россиянку Ласицкене с золотом чемпионата мира по легкой атлетике

Легкоатлетка Ласицкене очень хотела, чтоб во время награждения на ЧМ играл гимн России

Легкоатлетка Ласицкене не считает закономерной свою победу на чемпионате мира

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по легкой атлетике
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Федеральный центр "Крымский": в Алуште обсудили модернизацию олимпийской базы
Мария Ласицкене
6
Достойное возвращение: нейтральные легкоатлеты напомнили миру о силе российского спорта
Футболисты "Зенита"
10
"Зенит" разгромил "Ахмат" и вышел в единоличные лидеры РФПЛ
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД ФРГ: мир шокирован тем, насколько непредсказуемой стала политика США
2
Водолазы Тихоокеанского флота исследуют затонувшую подводную лодку у острова Матуа
3
Глава МИД ФРГ предложил отложить дискуссию о статусе Крыма
4
Авиакомпания Air Berlin запустила процедуру банкротства
5
ФСБ распространила видео допроса агента Службы безопасности Украины
6
ЦБ РФ впервые за 6 лет разместил облигации на сумму 150 млрд рублей
7
Пожар в пятиэтажке в центре Москвы ликвидирован
Темы дня
Новости партнеров
Реклама