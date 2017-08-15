Путин поздравил Ласицкене с золотом чемпионата мира по легкой атлетике

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил российскую легкоатлетку Марию Ласицкене с победой в прыжках в высоту на чемпионате мира в Лондоне. Поздравительная телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Ласицкене стала первой с результатом 2,03 метра. Серебро завоевала украинка Юлия Левченко (2,01), третье место заняла представительница Польши Камила Лицвинко (1,99).

"Эта золотая медаль - результат многолетних упорных тренировок, мастерства и уверенности в своих силах. Опередив именитых соперниц, вы подтвердили высокий класс российских легкоатлетов, оправдали надежды болельщиков, тренеров - всех, кто поддерживал вас на пути к успеху", - отметил Путин. Президент пожелал спортсменке удачи и новых спортивных свершений.

Чемпионат мира в Лондоне проходил с 4 по 13 августа. Российские спортсмены, которые выступали на турнире в нейтральном статусе по причине отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики, завоевали шесть медалей - одну золотую и пять серебряных. Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину), Валерий Пронкин (метание молота), Сергей Широбоков (спортивная ходьба на 20 км) и Данил Лысенко (прыжки в высоту) завоевали серебряные медали. Всего в турнире принимали участие 19 россиян.