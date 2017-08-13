Легкоатлетка Ласицкене очень хотела, чтоб во время награждения на ЧМ играл гимн России

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, выступавшая на чемпионате мира в статусе нейтральной спортсменки, очень хотела, чтобы на торжественной церемонии награждения звучал гимн России, а не Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), как это оговаривалось в регламенте.

Ласицкене стала единственной спортсменкой, преодолевшей планку на высоте 2,03 метра. Второй стала украинка Юлия Левченко (2,01), установившая личный рекорд. Бронзу завоевала представительница Польши Камила Лицвинко (1,99), показавшая свой лучший результат в сезоне.

"Мне сегодня очень хотелось услышать гимн своей страны, но у нас все впереди. Я не буду тратить на обсуждение этой темы свои силы. И так уже много на это потрачено. Результат есть, и это главное", - считает спортсменка.

Российские легкоатлеты на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в IAAF вынуждены выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов. Согласно регламенту IAAF, в случае победы нейтральных спортсменов на чемпионате мира, на торжественной церемонии награждения должен играть не гимн России, а гимн IAAF.