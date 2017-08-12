Тренер: Ласицкене сделала великое дело для российской легкой атлетики, победив на ЧМ

МОСКВА, 12 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Золотая медаль чемпионата мира в Лондоне, завоеванная российской прыгуньей в высоту Марией Ласицкене, является великой победой для всей отечественной легкой атлетики. Таким мнением с ТАСС поделился старший тренер сборной России в группе прыжков Антон Назаров.

Ласицкене, выступавшая под нейтральным флагом, стала первой с результатом 2,03 метра. Серебро завоевала украинка Юлия Левченко (2,01), третье место заняла представительница Польши Камила Лицвинко (1,99).

"Маша сделала великое дело, доказала, что она - сильнейшая в мире. Я просто восхищен, это очень приятно и здорово, это поможет нам в движении к международной легкой атлетике. Будем анализировать и обсуждать, как такое возможно. Если бы мне в прошлом году сказали об этом, я бы не поверил", - сказал Назаров.

"Это великая победа для всей российской легкой атлетики, да и для мировой тоже, потому что мы доказываем, что мы, несмотря ни на что, живы, мы движемся вперед, и это очень важно. Думаю, что миллионы болельщиков порадовались вместе с нами, что в России есть такая величайшая спортсменка", - добавил он.

Ласицкене не смогла взять высоту в первой попытке на отметке 1,99 м и перенесла попытку на 2,01 м. "Эта высота для нее не очень приятная, но Маша вместе с Габреляном сделала очень грамотный перенос, это два гения, которые принесли результат. Все бывает в этой жизни, я много видел провалов других атлетов, поэтому волнение ощущал, хотя был уверен в победе Маши", - рассказал собеседник агентства.

Российские спортсмены выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе. Соревнования завершатся 13 августа.