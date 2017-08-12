Тренер: Ласицкене сделала великое дело для российской легкой атлетики, победив на ЧМ

Легкоатлетка Ласицкене очень хотела, чтоб во время награждения на ЧМ играл гимн РоссииСпорт 13 августа, 0:57
Колобков: российская легкоатлетка Ласицкене была максимально собрана в финале ЧМ-2017Спорт 13 августа, 0:38
"Реал" и "Барселона" разыграют Суперкубок ИспанииСпорт 13 августа, 0:28
"Зенит" и "Локомотив" проведут домашние матчи в чемпионате РоссииСпорт 13 августа, 0:20
Сборная Ямайки не смогла закончить эстафету 4х100 метров на ЧМ из-за травмы БолтаСпорт 13 августа, 0:06
Исинбаева поздравила Ласицкене с уверенной и хладнокровной победой на ЧМСпорт 12 августа, 23:57
Женская сборная США завоевала золото ЧМ по легкой атлетике в эстафете 4х100 мСпорт 12 августа, 23:51
Легкоатлетка Ласицкене не считает закономерной свою победу на чемпионате мираСпорт 12 августа, 23:45
Тренер: Ласицкене сделала великое дело для российской легкой атлетики, победив на ЧМСпорт 12 августа, 23:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Золотая медаль чемпионата мира в Лондоне, завоеванная российской прыгуньей в высоту Марией Ласицкене, является великой победой для всей отечественной легкой атлетики. Таким мнением с ТАСС поделился старший тренер сборной России в группе прыжков Антон Назаров.
Ласицкене, выступавшая под нейтральным флагом, стала первой с результатом 2,03 метра. Серебро завоевала украинка Юлия Левченко (2,01), третье место заняла представительница Польши Камила Лицвинко (1,99).
"Маша сделала великое дело, доказала, что она - сильнейшая в мире. Я просто восхищен, это очень приятно и здорово, это поможет нам в движении к международной легкой атлетике. Будем анализировать и обсуждать, как такое возможно. Если бы мне в прошлом году сказали об этом, я бы не поверил", - сказал Назаров.
"Это великая победа для всей российской легкой атлетики, да и для мировой тоже, потому что мы доказываем, что мы, несмотря ни на что, живы, мы движемся вперед, и это очень важно. Думаю, что миллионы болельщиков порадовались вместе с нами, что в России есть такая величайшая спортсменка", - добавил он.
Ласицкене не смогла взять высоту в первой попытке на отметке 1,99 м и перенесла попытку на 2,01 м. "Эта высота для нее не очень приятная, но Маша вместе с Габреляном сделала очень грамотный перенос, это два гения, которые принесли результат. Все бывает в этой жизни, я много видел провалов других атлетов, поэтому волнение ощущал, хотя был уверен в победе Маши", - рассказал собеседник агентства.
Российские спортсмены выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе. Соревнования завершатся 13 августа.