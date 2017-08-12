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Борзаковский: легкоатлетка Ласицкене на чемпионате мира доказала свое лидерство

Спорт
12 августа, 23:23 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

По словам главного тренера сборной России, спортсменка была целый год непререкаемым лидером, а на главном старте сезона вновь доказала свою силу

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Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

© AP Photo/Matt Dunham

ЛОНДОН, 12 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, завоевавшая золотую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, доказала свое лидерство. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.

В субботу Ласицкене, выступавшая на турнире под нейтральным флагом, завоевала золотую медаль, показав результат 2,03 метра.

"Поздравляю Марию с очередной победой в этом сезоне, она была целый год непререкаемым лидером, а на главном старте сезона вновь доказала свою силу, - сказал Борзаковский. - Защитить звание чемпионки мира - дорого стоит, екнуло ли у меня внутри, когда Маша не взяла с первой попытки 1,99, а ее двум соперницам это удалось? Нисколечко, видно было, что Мария настроена здесь на высокий результат, что в последующих попытках блестяще доказала".

Ласицкене стала двукратной чемпионкой мира. В 2015 году на мировом первенстве в Пекине она завоевала золотую медаль с результатом 2,01 метра. На чемпионате Европы 2014 года россиянка завоевала серебро.

Она стала первой среди российских спортсменов, сумевшей завоевать золотую медаль на мировом первенстве 2017 года. Ранее россияне выиграли три серебряные награды, обладателями которых стали Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину) и Валерий Пронкин (метание молота).

На чемпионате мира в Лондоне стартовали 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации. Чемпионат мира завершится 13 августа.

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