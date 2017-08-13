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Медведев поздравил россиянку Ласицкене с золотом чемпионата мира по легкой атлетике

Спорт
13 августа, 12:43 UTC+3 ТАСС

Премьер-министр РФ пожелал Ласицкене новых побед и ярких выступлений

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Мария Ласицкене во время церемонии награждения

Мария Ласицкене во время церемонии награждения

© EPA/ANDY RAIN

ТАСС, 13 августа. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российскую легкоатлетку Марию Ласицкене с победой в прыжках в высоту на чемпионате мира в Лондоне.

Ласицкене стала первой с результатом 2,03 метра. Серебро завоевала украинка Юлия Левченко (2,01), третье место заняла представительница Польши Камила Лицвинко (1,99).

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"Россиянка Мария Ласицкене выиграла золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в высоту. В упорной борьбе превзошла сильных соперниц и еще раз доказала, что наши легкоатлеты лучшие в мире", - написал Медведев в воскресенье на своей странице в Facebook.

Премьер пожелал Ласицкене новых побед и ярких выступлений.

Спортсменка стала первой среди российских атлетов, сумевшей завоевать золотую медаль на мировом первенстве 2017 года. Ранее россияне выиграли три серебряные награды - их обладателями стали Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину) и Валерий Пронкин (метание молота).

Российские спортсмены выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе. Соревнования завершатся 13 августа.

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