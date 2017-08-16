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Гонщик Карякин будет готовиться к "Дакару" на этапе всероссийской гонки Can-Am X Race

Спорт
16 августа, 19:20 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 16, августа. /ТАСС

По его словам, стоимость участия в гонке - 10 тыс. рублей

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Сергей Карякин

Сергей Карякин

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Победитель ралли- марафона "Дакар" 2017 года в классе квадроциклов Сергей Карякин будет готовиться к следующему марафону за счет участия в третьем этапе всероссийской гонки Can-Am X Race. Об этом Карякин сообщил в среду ТАСС.

"Я буду участвовать в третьем этапе самой крупной в России по количеству участников на квадроциклах гонки Can-Am X Race. Во-первых, это будет моей подготовкой к предстоящему ралли "Дакар", а во-вторых, я надеюсь найти спонсорскую поддержку", - рассказал спортсмен.

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Карякин подал заявку на участие в ралли "Дакар", несмотря на отсутствие спонсоров

Чемпион "Дакара" Карякин намерен взять в долг 1,5 млн рублей для участия в ралли 2018 года

По его словам, стоимость участия во всероссийской гонке - 10 тыс. рублей.

Несколько месяцев назад гонщик сообщил ТАСС, что активно занимается поиском новых спонсоров, чтобы иметь возможность выступать. По словам спортсмена, одна лишь заявка на "Дакар" стоит 1,5 млн рублей. Всего на участие в ралли-марафоне необходимо более 10 млн рублей. Спортсмен уже подал заявку на участие в "Дакаре" 2018 года, заплатив, благодаря лояльности организаторов, лишь часть необходимой суммы.

В каждом этапе Can-Am X Race принимает участие порядка 50 экипажей на квадроциклах. Призовой фонд гонки - 5 млн рублей. Последний, третий этап соревнований пройдет в Астрахани с 6 по 9 сентября 2017 года.

В январе 2017 года Карякин впервые в карьере стал победителем "Дакара" в зачете квадроциклов. Карякин является единственным представителем от России в этом зачете, который ведется с 2009 года. Он выступает на "Дакаре" с 2014 года.

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